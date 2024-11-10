Sinop'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Sinop'ta meydana gelen kazada bir motosiklet, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Melih K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Melih K. idaresindeki 57 ACE 621 plakalı motosiklet, kent merkezi Ada Mahallesi'nde karşı yönden gelen Göksal D'nin kullandığı 57 AAB 234 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Melih K. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.