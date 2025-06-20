Sinop'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu E.K. ve D.K. adlı iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve kaza güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki 06 FG 5259 plakalı otomobil, ilçe merkezi Sinop Caddesi'nde E.K'nin kullandığı 57 ACK 820 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasında bulunan D.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel