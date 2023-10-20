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Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.