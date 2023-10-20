Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Hasan Çınar'ın kullandığı 57 AAD 672 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisindeki kavşakta Ercan Özkan idaresindeki 34 HE 1145 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Özkan ile yanında bulunan Vedat Çavdar yaralandı.
Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel