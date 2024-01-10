Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
H.Ü. idaresindeki 57 ABU 303 plakalı otomobil, eski Gerze- Sinop kara yolunda, Ş.Y'nin kullandığı 57 FF 922 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı Ş.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.