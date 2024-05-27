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Sinop'ta otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

Ş.G'nin (44) kullandığı 34 CJT 977 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Koçak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki H.A.D. (54) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Boyabat trafik Sinop Trafik Kazaları Güncel Haberler

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