Sinop'ta otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Mustafa Tepe'nin kullandığı otomobil, Çorak köyü Kavaklıoluk mevkisinde dereye devrildi. Kazada sürücü ile Yavuz Tepe yaralandı. Sürücü Tepe, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yavuz Tepe'nin tedavisi ise devam ediyor.