Sinop'ta otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Mustafa Tepe'nin kullandığı otomobil, Çorak köyü Kavaklıoluk mevkisinde dereye devrildi. Kazada sürücü ile Yavuz Tepe yaralandı. Sürücü Tepe, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yavuz Tepe'nin tedavisi ise devam ediyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mustafa Tepe'nin kullandığı (70) 34 YH 1318 plakalı otomobil, Çorak köyü Kavaklıoluk mevkisinde dereye devrildi.
Kazada, sürücü ile Yavuz Tepe yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Tepe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yavuz Tepe'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.