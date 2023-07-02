Sinop'ta Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.