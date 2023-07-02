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Sinop'ta Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Sinop'ta Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurcan D. (58) idaresindeki 34 EE 979 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Parkı önündeki kavşakta iddiaya göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle Şaban Y'nin (64) kullandığı 57 AAL 941 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 57 AAL 941 plaka otomobilde bulunan Meryem D. (88) yaralandı. Meryem D, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Boyabat Sinop Güncel Haberler

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