Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Düz köyünde Yaşar K. idaresindeki 57 BY 772 plakalı otomobil, Ada D. yönetimindeki 57 AAG 226 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.