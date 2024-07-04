Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Demiroğlu'nun (69) kullandığı 06 CPJ 801 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Bağlıca köyü mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Fatih Dalkılıç (46) idaresindeki ME FD 5757 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yabancı plakalı otomobilde bulunan Büşra Dalkılıç (37), H.Y.D. (12), R.H.D. (14), E.D. (15) ve İ.E.D (17) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.