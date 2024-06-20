Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hakan A'nın kullandığı 37 EY 575 plakalı otomobil, Bayamca köyü girişinde karşı yönden gelen Musa Ö. idaresindeki 37 ADE 009 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 37 EY 575 plakalı otomobilde bulunan Gülhanım, Hüseyin ve Muhammet Eymen A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.