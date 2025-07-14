Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil Demirkol idaresindeki 55 PD 674 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Musa Akarsu'nun kullandığı 35 AEA 420 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 55 PD 674 plakalı otomobilde bulunan Remzi Demiray sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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