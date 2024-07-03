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Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K'nin (70) kullandığı 34 BOF 936 plakalı otomobil, Çatpınar köyü mevkisinde K.Ö. (58) yönetimindeki 34 CEJ 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.K. ile aynı araçta bulunan C.K. (70) yaralandı.

Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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