Sinop'ta Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 28 Yaralı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüsteki 27 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada ise kaza sonrası 34 vatandaşın sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapıldığı vurgulandı.

Söz konusu vatandaşlardan yaralanan 28'inin hastanedeki tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza akabinde sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etmiş, yaralı vatandaşlara ivedilikle müdahale edilmiştir. Kazada yaralanan 28 vatandaşımızın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavi süreçleri devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."