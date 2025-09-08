Haberler

Sinop'ta Ormanda Yiyecek Arayan Ayı ve Domuz Fotokapanla Kaydedildi

Türkeli ilçesinde Emirhan Ünal tarafından yerleştirilen fotokapan, ormanda yiyecek arayan bir ayı ve domuzu görüntüledi. Bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğine dikkat çekiyor.

İlçenin Gaziler köyünde yaşayan Emirhan Ünal, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Ormanda dolaşan ayı ve domuzun görüntüleri fotokapana yansıdı. Görüntülerde ayı ve domuzun karanlıkta çevreyi koklayarak yiyecek aradıkları görülüyor.

Ünal, köylerindeki yaban hayatını görüntüleyebilmek için belirli bölgelere fotokapan kurduğunu belirterek, görüntülere yansıyan hayvanların köylerindeki doğal yaşamın ne denli zengin olduğunu kendilerine gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
