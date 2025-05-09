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Sinop'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin Temizlik Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin Temizlik Etkinliği Düzenlendi
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Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Vali Özarslan, toplumun bilinçli hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sinop'ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinlik çerçevesinde Sinop'ta, merkez ilçeye bağlı Abalı Köyü Millet Ormanı'nda çöp toplama işlemi yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrencilerin yer aldığı etkinlikte, toplanan çöpler poşetlere konularak ayrıştırma tesissisine gönderildi.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı toplum olarak herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yangınlara karşı tedbir kadar bilinç sahibi olunmasının da çok önemli olduğunu aktaran Özarslan, bu konuda vatandaşlardan kendilerine destek olmalarını istedi.

Türkeli ilçesinde Yusuflu köyündeki mesire alanında yapılan etkinlikte ormanlık alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, ormanlık alandaki atık malzemeleri toplayarak, yangınla mücadeleye dikkati çekti.

Gerze ilçesinde İdemli Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte de çöp toplama işlemi yapıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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