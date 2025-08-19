Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kuşçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Mustafa Özarslan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 5 arazöz ve su ikmal ekiplerinin yangına aktif şekilde müdahale ettiğini bildirdi.

Yangının saat 17.35 itibarıyla kontrol altına alındığını belirten Özarslan, "Soğutma çalışmalarına kesintisiz devam etmekteyiz. Yangının kontrol altına alınmasında görev alıp çalışan bütün kahraman mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 'Yeşil vatan'ımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.