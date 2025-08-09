Sinop'ta Orman Yangını: Köklen Köyü Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Köklen köyü tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

SİNOP'un Durağan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Köklen köyü tahliye edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Durağan ilçesi Köklen köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Durağan ilçesi Köklen Köyü mevkiinde, 09.08.2025 günü saat 14.30 sıralarında bir orman yangını meydana gelmiştir. Yangın bölgesine; Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz sevk edilmiştir. An itibarıyla arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı yangına aktif olarak müdahale etmektedir. Ayrıca, 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edilmiştir. Yangın nedeniyle Köklen Köyü tedbiren tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber: Esra AKSU/ SİNOP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Bunu yapan bir futbolcu! Fenomen sevgiliye görülmemiş işkence
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ilk maçında istediğini alamadı

Acun'un Hull City'si yeni sezona başladı! İşte ilk sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.