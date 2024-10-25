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Sinop'ta Orman Ürünleri Taşıyan Araçlara Denetim

Sinop'ta Orman Ürünleri Taşıyan Araçlara Denetim
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Türkeli ilçesinde jandarma ve orman işletme ekipleri, orman ürünleri taşıyan araçların denetimini gerçekleştirdi. Taşıma belgeleri ve damgalama işlemleri kontrol edildi, herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, sürücülerin taşıma belgeleri ve damgaya tabi ürünlerin damgalama işlemleri kontrol edildi.

Ekiplerce, orman ürünlerinin taşınmasında usulsüzlüklerin engellenmesi ve rekabet ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Söz konusu denetimlerin periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

Jandarma Güvenlik Türkeli 3-sayfa Ekonomi Güncel Yaşam sinop

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