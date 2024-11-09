Sinop'ta Orman İşletme Lojmanında Yangın Çıktı
Sinop'un Türkeli ilçesindeki orman işletme lojmanında çıkan yangın, dairenin mutfak bölümünde hasara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, lojmanda kalanların tahliyesinin ardından söndürüldü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde orman işletme lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu.
Gemiyanı Mahallesi'nde Orman İşletme Şefliği lojmanındaki bir dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, lojmanda kalanların tahliye edilmesinin ardından Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında dairenin mutfak bölümünde hasar oluşturdu.