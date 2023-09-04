İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.

Bakırköy Medeni Berk İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, sabah saatlerinde ebeveynleriyle okullarına geldi.

Bahçede yapılan anonsla öğretmenlerini ve sınıflarını öğrenen çocuklar, balonlarla süslenen sınıflarına girdi.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir hafta erken buluşan öğrenciler, okuldaki ilk gün heyecanını yaşadı.

Konferans Salonu'nda rehber öğretmen Sabire Tanca tarafından velilere, Bakanlığın hazırladığı okula uyum rehberinin sunumu yapıldı.

Uyum eğitiminin ilk gününde Üsküdar Hattat İsmail Hakkı İlkokulu'na başlayan 1. sınıf öğrencileri de büyük heyecan yaşadı.

Okulun bahçesinde toplanan öğrencilerle velileri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nasrettin Hoca gösterisi ile eğlendi.

Daha sonra öğretmenleri tarafından sınıflara alınan öğrenciler eğitim hayatına ilk adımlarını attı.