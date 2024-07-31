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Sinop'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor

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Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, kentteki okulları fiziki olarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırladıklarını söyledi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, kentteki okulları fiziki olarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırladıklarını söyledi.

Cebeci, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelindeki okulların yöneticileriyle toplantı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda, okulların ne tür eksiklikleri var, neler yapabiliriz konusunda idarecilerin taleplerini ilettiğini anlatan Cebeci, "Biz de bu talepler doğrultusunda öncelikli olarak 64 okulumuzu bu kapsam içine aldık. Bakanlık ödeneği çerçevesinde doğal gaz dönüşümleri, ıslak zeminler, çatı onarımları, dış cephe boyaları gibi öncelikli işleri öne çıkarttık. Acil bakımı, onarımı yapılması gereken okulları belirledik. Bu kapsamda çocuklarımız okula geldiğinde her yönüyle eğitim ve öğretime hazır olarak derslere başlayacak." dedi.

Bu yıl Sinop'ta "Okulum, Kuzeyin Yıldızı" projesi başlattıklarını da hatırlatan Cebeci, "Bu projede öğretmen, okul aile birliği ve paydaşları projenin içine katarak 'Biz okulumuz için ne yapabiliriz.' düşüncesi ile yola çıktık. Okulun badanası, boyası, öğretmen odası, kantin ve laboratuvar gibi yerlerinin iyileştirilmesi, değişimi, bahçe peyzajlarının yeniden oluşumu gibi konuların ön plana çıkartılmasını hedefledik. Yani, 'Benim okulum bu şehrin yıldızı olacak' gibi bir anlayış üzerine okulları kendi aralarında bir tür yarışa hazırlamak amacıyla bu projeyi hazırladık. Dolayısıyla okullarımızın sosyal ve fiziksel anlamda daha iyi bir konuma, ferah ve renkli bir ortam olması için projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Cebeci, 2023-2024 eğitim öğretim yılını da değerlendirerek şunları kaydetti:

"İl genelinde yaptığımız değerlendirme toplantısında Sinop olarak eğitim ve öğretim yönünden Türkiye ortalamasının kesinlikle gerisinde değiliz. Bakanlığımız bu konuda il bazında sıralama yapmıyor ve bilgi verilmiyor. Her ilin kendine göre koşulları ve şartları var. Sinop olarak biz iç muhasebemizi yaptık ve değerlendirdik. İnşallah önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında okullarımızda daha aktif bir çalışma yapmak ve okullarımıza dinamizm kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda okul müdürleri ile velilerle hep birlikte bu şehrin eğitim ve öğretiminin daha üst noktalara çıkması için azami derecede gayret etmeye çalışacağız. Bu ekip ruhuyla olacak bir konu. Eğitim uzun soluklu bir iş. Bunun için bir süreç gerekiyor. Okullar açıldıktan sonra eğitimin başarısı için bu konunun içeriğine ineceğiz. Eğitim öğretim yılında öğretmen eksiğimiz bulunmamaktadır. Yeni eğitim öğretim yılına hazır bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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