Sinop'ta Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 7 Öğrenci Hafif Yaralandı
Sinop'ta meydana gelen kazada bir okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 7 öğrenci hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 öğrenci hafif yaralandı.
Mesut Kaymakçı'nın kullandığı 57 S 0189 plakalı okul servis minibüsü, İncedayı Mahallesi 3 No'lu Sokak'ta Kadir Göçgün idaresindeki 34 GIG 583 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 7 öğrenci, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.