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Sinop'ta Okul Güvenlik Kulübesinde Yangın Çıktı

Sinop'ta Okul Güvenlik Kulübesinde Yangın Çıktı
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Sinop'un İncedayı Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nun güvenlik kulübesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve kulübe kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta bir okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kent merkezi İncedayı Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu güvenlik kulübesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Okul görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yangında kulübe kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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