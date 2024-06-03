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Sinop'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen öğretmenler arası yemek yarışmasına 6 öğretmen katıldı. Yarışmada yapılan yemekler jüri tarafından değerlendirildi ve dereceye giren öğretmenlere altın ve katılım belgesi verildi. Kaymakam Enver Yılmaz da öğrencileri tebrik etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 6 öğretmen katıldı.

Öğretmenlerce yapılan çeşitli yemekler Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hasibe Yazıt başkanlığındaki jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğretmenlere altın ile katılım belgesi takdim edildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz da dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Boyabat Sinop Yemek Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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