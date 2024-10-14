Sinop'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Sinop'ta, trafik ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince Fatih ve Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimlerde görevlilerce öğrencilere, temel trafik bilgisi, trafik işareti ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat için yapılması gerekenler, emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımının trafikteki önemi konularında bilgilendirme yapıldı.