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Sinop'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Sinop'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Fatih ve Atatürk İlkokulu'ndaki öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere temel trafik bilgileri ve güvenli seyahat konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sinop'ta, trafik ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince Fatih ve Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimlerde görevlilerce öğrencilere, temel trafik bilgisi, trafik işareti ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat için yapılması gerekenler, emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımının trafikteki önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Güvenlik Eğitim Sağlık Güncel trafik sinop

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