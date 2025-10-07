Sinop'ta Öğrencilerden Filistin ve Gazze İçin Farkındalık Etkinliği

Sinop'ta öğrenciler tarafından, "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Küresel Sumud Filosu koreografisi oluşturdu.

Sinop Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, burada yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırım için farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen yazı doğrultusunda 81 ilde etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Gazze'de insanlık dramı ve soykırım yaşandığını belirten Cebeci, "Dünyada da bu durum ciddi tepkilere neden oldu. Gazze'de 80 bin kişi hayatını kaybetti, bunun en az 20 bini çocuk. Açlıkla da mücadele ediliyor. Çocuklarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz." dedi.

Etkinliğe Sinop İHH Derneği Başkanı Fatih Özcan da katıldı.