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Sinop'ta Öğrenciler Trafik Kurallarını Uygulamalı Öğrendi

Sinop'ta Öğrenciler Trafik Kurallarını Uygulamalı Öğrendi
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Sinop'ta gerçekleştirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı projesinde öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklara trafik bilinci kazandırılmaya çalışıldı.

Sinop'ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Tırı, Uğur Mumcu Meydanı'nda öğrencilerle buluştu.

Burada görevli trafik polislerince kurulan parkurda öğrencilere akülü ve pedallı arabalarla uygulamalı eğitim verildi.

Daha sonra gruplar halinde eğitim tırına alınan öğrencilere trafik simülasyonu izletilip temel trafik kuralları anlatıldı.

Mobil Trafik Tırı'nı ziyaret eden Vali Mustafa Özarslan, çocukların geleceğin sürücüleri olduğunu söyledi.

Çocuklarda küçük yaşlarda trafik bilincinin oluşturmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, "Tüm vatandaşlarımızdan bu kurallara uymalarını istiyoruz. Trafik kazalarının en büyük nedenleri; insan kaynaklı hatalar. Bunların önüne geçebilir ve azaltabiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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