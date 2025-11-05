Haberler

Sinop'ta Öğrenciler İçin Bağımlılıkla Mücadele Projesi

Sinop'ta Öğrenciler İçin Bağımlılıkla Mücadele Projesi
Güncelleme:
Sinop'ta 'Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi' hayata geçirildi. Proje ile 800 öğrenciye spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtılarak dijital bağımlılık ve diğer bağımlılıklardan uzak tutulmaları hedefleniyor.

Sinop'ta öğrencileri bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" hayata geçirildi.

Vali Mustafa Özarslan'ın himayesinde kaymakamlıklar ve diğer paydaş kurumların işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, il genelinde 800 öğrenciye spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtılacak.

Projeyle, öğrencilerin dijital bağımlılık başta olmak üzere diğer tüm bağımlılıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

Saraydüzü ilçesindeki Saraydüzü Kültür Merkezi'nde düzenlenen malzeme dağıtım programına katılan Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı hedefiyle çocukları ve gençleri bilgi ve becerilerini artıracak araç ve gereçlerle buluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.

Temel amaçlarının gelecek kuşakları daha güçlü ve daha becerili yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Çağımızın sorunlarından birisi de sosyal medya. Dijital medya sayesinde çok hızlı erişiyoruz, bilgi çok uzakta değil. Ama bu çocuklarımızda biraz olumsuz etki yaratıyor. İşte bizim yaptığımız da öncelikle sosyal medya bağımlılığı ve uyuşturucuya dönük bağımlılıkların önüne geçmek. Özellikle çocuklarımızı müzik, sanat, resim gibi aktivitelerle buluşturarak onların duygularını açığa çıkarabilecekleri bir ortam hazırlıyoruz."

Vali Özarslan, bir yıl sürecek proje çerçevesinde il genelindeki gençlik merkezlerinde öğrencilere uzman eğitmenler tarafından söz konusu alanlarda eğitim verileceğini sözlerine ekledi.

Proje çerçevesinde Erfelek, Durağan ve Boyabat ilçelerinde de öğrencilere spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
