Sinop'ta öğrenciler, çizdikleri karikatürlerle dünyaya barış mesajı verdi

Sinop'ta öğrenciler, savaşlara dikkati çekmek amacıyla çizdikleri "barış ve hoşgörü" konulu karikatürlerle uluslararası yarışmada birincilik ve iki başarı ödülü kazandı.

Boyabat ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi Karikatür Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler, çizdikleri karikatürlerle barışın ve hoşgörünün hakim olduğu daha yaşanabilir bir dünyayı yansıtmaya çalışıyor.

Savaşlara dikkati çekerek barış mesajı verdikleri karikatürüyle İtalya'nın Spilimbergo Ortaöğretim Enstitüsü tarafından düzenlenen, "Barış ve Hoşgörü" konulu 28. Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan Boyabatlı öğrenciler, 11 Kasım'da açıklanan sonuçlara göre dünya birinciliği ve başarı ödüllerine layık görüldü.

Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu, AA muhabirine, uluslararası yarışmada elde edilen başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yarışmada öğrencilerinin bir dünya birinciliği, iki de başarı ödülü kazandıklarını vurgulayan Ayrancıoğlu, ödül kazanan öğrencilerin ilerleyen günlerde İtalya'da düzenlenecek ödül törenine davet edildiklerini belirtti.

Barışa ve hoşgörüye dikkat çekilen karikatürlerin jüri üyelerinin de beğenisini kazandığına işaret eden Ayrancıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce de bu yarışmada ödüller almıştık ama ilk kez bir dünya birinciliği, iki başarı ödülü olmak üzere üç ödül birden alarak büyük başarı kazandı öğrencilerim. Bu ödülleri şunun için önemsiyorum; İsrail'in Filistin'e saldırılarında ölen insanlardan tutun, dünyanın başka yerlerinde savaşlarda ölen, yoksulluk, açlık, sefalet içinde yaşamaya mahkum olan insanların olduğu bir dünyada barışı uluslararası alanda haykırmak çok önemliydi. Öğrencilerim büyük başarı göstererek dünyaya barışın önemini gösterdi. O açıdan ayrıca mutluyum."

Öğrenciler, çizdikleri karikatürlerle amaçlarını anlattı

Karikatür yarışmasında ortaokul kategorisinde dünya birincisi olan Boyabat Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sudem Duran ise öğretmeni Ayrancıoğlu ile üç yıldır karikatür çalışması yaptığını anlatarak, "Karikatürümde dünyayı istiridye kabuğuna, barış şarkısını da inci tanesine benzettim. Savaşın kötülüğüne karşı barış sayesinde daha iyi bir dünyaya, daha iyi bir geleceğe sahip olabileceğimizi yansıtmaya çalıştım. Kazandığım ödül için çok mutluyum, çalışmalarıma devam ediyorum." dedi.

Yarışmada liseler kategorisinde başarı ödülü kazanan Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Zeynep Türkmen de karikatüründe savaşın felaketlerinden güvenli bir yaşama barışla ulaşılabileceğini anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Daha önce Boyabat'ta karikatür eğitimi alan, ilkokullar kategorisinde başarı ödülü kazanan İstanbul Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Bilge Sağlam ise barış güvercini uçuran çocuğun savaşları yenmesini anlattığı karikatürünün ödüle layık görülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.