Sinop'ta nesli tehlikede olan türlerden boynuzlu engerek yılanı görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta nesli tehlikede olan türlerden boynuzlu engerek yılanı görüldü

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta nesli tehlikede olan türlerden boynuzlu engerek yılanı görüldü

Sinop'ta, nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'ta, nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

??????? Doğa Koruma Ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerince Hıdırlı köyü mevkisindeki ekolojik köprü üzerinde arazi tarama çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Bölgede 2 adet boynuzlu engerek yılanı tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DKMP Sinop Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen arazi çalışmalarında, Sinop- Boyabat kara yolu Hıdırlı köyü mevkisindeki ekolojik köprü üzerinde nesli tehlike altında ve korunması gereken türler arasında yer alan 2 tane boynuzlu engerek tespit edildi. Engereklerden bir tanesi fotoğraflanabildi. Görüntülenen engerek ardından doğal ortamında rahat bırakıldı. Türkiye'de küçük boylu bitkilerin altlarında, orman açıklıklarında, çalılık ve taşlık yerlerde yaşayan bu yılanlar, yüksekliği 2 bin metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler. Yüksek ve serin yerlerde gündüz, sıcak bölgelerde gece avlanırlar." ???????

Sinop'ta nesli tehlikede olan türlerden boynuzlu engerek yılanı görüldü

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Boyabat, Engerek, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title