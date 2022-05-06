Sinop'ta narkotik ekiplerince annelere yönelik bilgilendirme yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta narkotik ekiplerince annelere yönelik bilgilendirme yapıldı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta narkotik ekiplerince annelere yönelik bilgilendirme yapıldı

Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince annelere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince annelere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında nisan ayı içinde kentte 1089 anneye uyuşturucu madde ve zararları hakkında bilgi verildi.

Ekiplerce çarşı, pazar ve fabrikalarda gerçekleştirilen etkinliklerde annelere, ihbar mekanizmasının işleyişi hakkında teknik bilgilendirme yapıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Nisan, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title