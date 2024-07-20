Sinop'ta Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası Sonuçlandı

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına Sinop'ta düzenlenen sokak basketbolu turnuvası sona erdi.

Sinop Valiliği, Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Barış Manço Parkı'nda 7 kategoride organize edilen "7. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası"na, 11 ilden 40 takım katıldı.

Üç gün süren turnuva sonunda minik erkeklerde Ordu GSB, küçük erkeklerde Samsun Maarif, minik kızlarda Sinop Ar-Ge A Takımı, yıldız kızlarda Samsunuz B Takımı, yıldız erkeklerde Sinop Bizim Basketbol A Takımı, büyük erkeklerde Bartın Old Coo Takımı, büyük kadınlarda Sinop Mütevelli Heyeti birincilik elde etti.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin büyük anlam taşıdığını söyledi.

Akbaş'ın terör olayında yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Özarslan, "Ailelerinin duygularını biliyoruz. Acı ve hüzünlerini buradaki bütün gençlerimiz ve Sinop halkı paylaştı. Acıları bizim acımız. Berkay evladımızı gelecekte güzel umutlarla yaşatacağız. O olayda kaybetmiş olduğumuz kardeşlerimiz, evlatlarımız ve Berkay'ın mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Mustafa Berkay'ın babası, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Turnuvaya katılan takımlar, 'Türkiye'nin en anlamlı ve en güzel turnuvası olduğunu, hatta yavaş yavaş uluslararası kimlik kazanmasının zamanının geldiğini' ifade ettiler. Biz de Berkay'ın ailesi olarak, turnuvanın daha fazla insana ulaşmasını, büyüyerek devam etmesini arzuluyoruz." dedi.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep ve babası Salim Akbaş ile il protokolü tarafından verildi.