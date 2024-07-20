Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına düzenlenen sokak basketbolu turnuvası Sinop'ta sona erdi. Turnuvaya 11 ilden 40 takım katıldı ve 7 kategoride mücadele edildi. Dereceye giren takımlar ödüllerini Berkay Akbaş'ın ailesi ve il protokolü tarafından aldı.

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına Sinop'ta düzenlenen sokak basketbolu turnuvası sona erdi.

Sinop Valiliği, Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Barış Manço Parkı'nda 7 kategoride organize edilen "7. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası"na, 11 ilden 40 takım katıldı.

Üç gün süren turnuva sonunda minik erkeklerde Ordu GSB, küçük erkeklerde Samsun Maarif, minik kızlarda Sinop Ar-Ge A Takımı, yıldız kızlarda Samsunuz B Takımı, yıldız erkeklerde Sinop Bizim Basketbol A Takımı, büyük erkeklerde Bartın Old Coo Takımı, büyük kadınlarda Sinop Mütevelli Heyeti birincilik elde etti.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin büyük anlam taşıdığını söyledi.

Akbaş'ın terör olayında yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Özarslan, "Ailelerinin duygularını biliyoruz. Acı ve hüzünlerini buradaki bütün gençlerimiz ve Sinop halkı paylaştı. Acıları bizim acımız. Berkay evladımızı gelecekte güzel umutlarla yaşatacağız. O olayda kaybetmiş olduğumuz kardeşlerimiz, evlatlarımız ve Berkay'ın mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Mustafa Berkay'ın babası, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Turnuvaya katılan takımlar, 'Türkiye'nin en anlamlı ve en güzel turnuvası olduğunu, hatta yavaş yavaş uluslararası kimlik kazanmasının zamanının geldiğini' ifade ettiler. Biz de Berkay'ın ailesi olarak, turnuvanın daha fazla insana ulaşmasını, büyüyerek devam etmesini arzuluyoruz." dedi.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep ve babası Salim Akbaş ile il protokolü tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Beşiktaş Basketbol Sinop Spor Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title