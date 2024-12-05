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Sinop'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vali Mustafa Özarslan Başkanlığı'nda muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda, muhtarların taleplerinin yerine getirilme oranları ve çeşitli altyapı konuları değerlendirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan toplantıda, muhtarlar tarafından daha önce talep edilen hizmetlerin yerine getirilme ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca grup köy yolları, yol, su, enerji, sağlık, eğitim, iletişim ve altyapı konularında muhtarların istek ve talepleri de görüşüldü.

Toplantıya, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, mahalle ve köy muhtarları ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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