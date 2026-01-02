Haberler

Sinop'ta buzlanma riskine karşı motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

Sinop'ta etkili olan buzlanma nedeniyle valilik tarafından motosikletlerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandı. Vatandaşlara buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları hatırlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının don ve buzlanma riski oluşturduğu aktarıldı.

Bu kapsamda saat 20.30 itibarıyla her türlü motosikletin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlandığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma ve don riskine karşı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

