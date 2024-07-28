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Sinop'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.M.İ. idaresindeki 57 ACA 804 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop caddesinde H.S'nin kullandığı 34 HL 1798 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü E.M.İ. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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