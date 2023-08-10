Sinop'ta motosiklete çarpan araç sürücüsü kaçtı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop'un kent merkezinde meydana gelen kazada, bir araç motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.