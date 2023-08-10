Sinop'ta motosiklete çarpan araç sürücüsü kaçtı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Sinop'un kent merkezinde meydana gelen kazada, bir araç motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Sinop'ta aracın motosiklete çarpıp kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, 15.45'te kent merkezi Nokta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Uzun'un kullandığı olan 37 ABK 419 plakalı motosiklet, yandan gelen ve plakası alınmayan aracın çarpmasıyla yere düştü. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Sezgin Uzun, yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpan aracın ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Emniyet ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SİNOP