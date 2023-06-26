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Sinop'ta Motosiklet ve Otomobil Kaza Yaptı

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Sinop'ta motosikletle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta motosikletle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

SİNOP Sinop'ta motosikletle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Okullar Caddesi pazar yeri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'nin kullandığı 57 AL 503 plakalı otomobil, yolun sağ tarafından çıkan motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü B.I., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Güncel

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