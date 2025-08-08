Sinop'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sinop'ta motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

E.K.Ç. idaresindeki 57 ACC 905 plakalı motosiklet, Gelincik Mahallesi Stad Yolunda yol kenarında park halindeyken hareket eden B.Y. idaresindeki 57 EH 638 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu

Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.