Sinop'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı
Sinop'ta motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sinop'ta motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
E.K.Ç. idaresindeki 57 ACC 905 plakalı motosiklet, Gelincik Mahallesi Stad Yolunda yol kenarında park halindeyken hareket eden B.Y. idaresindeki 57 EH 638 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel