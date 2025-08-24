Sinop'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Sinop'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Türkeli ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gemiyanı Mahallesi'nde Muhammet Ö. idaresindeki 57 ACP 248 plakalı motosiklet ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halindeki hafif ticari araca da çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
