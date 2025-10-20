Haberler

Sinop'ta Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Sinop Otogar Kavşağı'nda hafif ticari araca çarpan iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SİNOP'ta kavşaktan dönüş yapmaya çalışan hafif ticari araca çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sinop Otogar Kavşağında meydana geldi. Sinop istikametine giden 34 VP 5059 plakalı hafif ticari araca, kavşaktan dönüşü sırasında 2 motosiklet çarptı. Motosikletten savrulan sürücüler, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
