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Sinop'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Sinop'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü E.Ö. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.Ö'nün kullandığı plakasız motosiklet, ilçe merkezi Gemiyanı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak seyir halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada, yola savrularak yaralanan E.Ö. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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