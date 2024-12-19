Sinop'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı. Ehliyetsiz sürücüye idari para cezası uygulandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 57 ACH 144 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı.
Yaralı G.K. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrolde ehliyeti bulunmadığı tespit edilen sürücüye ise idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel