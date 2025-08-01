Sinop'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı plakasız motosiklet, ilçe merkezi Gemiyanı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan İ.Ö. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel