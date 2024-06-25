Sinop'ta motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Y.K'nin kullandığı plakasız motosiklet devrildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan M.K. yaralandı. Yaralılar Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.K'nin kullandığı plakasız motosiklet, Güzelkent Limanı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile arkasında bulunan M.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.K, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.