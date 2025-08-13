Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Kübra K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kübra K'nin kullandığı 57 ABM 574 plakalı motosiklet, Güzelyurt Mahallesi Metinbostancıoğlu Caddesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel