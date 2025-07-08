Sinop'ta Minibüs ile Traktör Çarpıştı, Arpa Yola Saçıldı

Sinop'ta minibüsle çarpışarak devrilen traktörün römorkunda bulunan arpa yola döküldü.

Musa Muslu idaresindeki 55 S 3004 plakalı minibüs, Sinop- Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Rıdvan Tilkioğlu'nun kullandığı 57 DV 834 plakalı traktörle çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen traktörün römorkunda bulunan arpa, yola saçıldı.

Arpa, jandarma ve emniyet ekiplerinin güzergahı trafiğe kapatmasının ardından Karayolları ekiplerince temizlendi.

Yaralananın olmadığı kazada iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.