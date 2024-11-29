Sinop'ta Mevzuata Aykırı Olarak Avlanan 10 Ton Hamsi Yakalandı
Sinop'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasal boy sınırının altında avlanan 10 ton hamsiye el konuldu. Mevzuata aykırı avcılık yapan balıkçılara idari para cezası uygulandı.
Sinop'ta, mevzuata aykırı olarak boy sınırının altında avlanan 10 ton hamsiye el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hamsi üretim planlaması kapsamında yürütülen faaliyetler devam etti.
Bu çerçevede balıkçı barınaklarında kontrol gerçekleştiren ekipler, denetimler sırasında mevzuata aykırı olarak boy sınırının altına avcılık yaptıkları tespit edilen balıkçılara idari para cezası uyguladı.
Kontrollerde, yasal boy sınırının altında avlandığı tespit edilen 10 ton hamsiye de el konuldu.