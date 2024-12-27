Sinop'ta Merdivenden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
İncedayı Mahallesi'nde merdivenden düşen Nurettin Ö, başını beton zeminine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sinop'ta merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti.
İncedayı Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Ö, evinin bulunduğu apartmanın giriş katında dengesini kaybederek düştü ve başını merdivenin beton zeminine çarptı.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nurettin Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nurettin Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel