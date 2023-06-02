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Sinop'ta Mayıs Ayında Aranan 35 Kişi Yakalandı

Sinop'ta Mayıs Ayında Aranan 35 Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Sinop'ta mayıs ayında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 35 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince işledikleri farklı suçlardan dolayı aranan kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Sinop'ta mayıs ayında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 35 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince işledikleri farklı suçlardan dolayı aranan 35 kişi, mayıs ayında yapılan operasyonlarda yakalandı.

Söz konusu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Sinop Güncel Haberler

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