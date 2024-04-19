Sinop'ta makaron ve bandrolsüz puro ele geçirildi

Sinop'ta emniyet ekiplerince makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bandrolsüz puro ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda iş yerinde 1800 makaron ve 162 bandrolsüz puro bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.